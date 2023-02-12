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Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски

Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски
Бойцы Алекс Волкановски и Ислам Махачев (слева направо)
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Бой прошёл в Перте (Австралия) в статусе главного поединка турнира UFC 284. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате россиянин, владевший чемпионским поясом, сохранил титул чемпиона. В свою очередь, Волкановски выступил в поединке в качестве чемпиона UFC в полулёгком весе.

Для 31-летнего Махачева это 24-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

В свою очередь 34-летний Волкановски потерпел второе поражение при 25 выигранных боях.

UFC Ислам Махачев Александр Волкановски
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