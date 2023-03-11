"Краснодар" в большинстве победил "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" одержали победу над московским "Динамо" в 19-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 3:1. В составе "Краснодара" дубль оформил Кади (24-я и 68-я минуты), ещё один гол забил Никита Кривцов (90+3). "Динамо" ответило точным ударом Константина Тюкавина (19).

На 59-й минуте игрок "Динамо" Муми Нгамале получил красную карточку.

Кади, присоединившийся к "Краснодару" в январе, забил первые мячи в составе команды.

"Краснодар" поднялся на седьмое место в чемпионате, набрав 29 очков. "Динамо" занимает четвертую позицию, у клуба 32 очка.

В следующем туре "Динамо" встретится с "Уралом", "Краснодар" сыграет с "Локомотивом". Матчи пройдут 18 марта.