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"Манчестер Сити" и "Бавария" сыграют друг с другом в четвертьфинале ЛЧ

"Манчестер Сити" и "Бавария" сыграют друг с другом в четвертьфинале ЛЧ
Фото: Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедшая в Ньоне в пятницу, свела в одну пару английский "Манчестер Сити" и немецкую "Баварию".

Остальные пары данной стадии турнира выглядят следующим образом: "Реал" (Испания) – "Челси" (Англия), "Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия), "Милан" - "Наполи" (оба – Италия).

Также состоялся жребий полуфинала турнира. В 1/2 финала между собой сыграют победители пар "Милан" - "Наполи" и "Бенфика" - "Интер", а также победители пар "Реал" - "Челси", "Манчестер Сити" - "Бавария".

футбол Лига чемпионов УЕФА
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