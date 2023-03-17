"Манчестер Сити" и "Бавария" сыграют друг с другом в четвертьфинале ЛЧ
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедшая в Ньоне в пятницу, свела в одну пару английский "Манчестер Сити" и немецкую "Баварию".
Остальные пары данной стадии турнира выглядят следующим образом: "Реал" (Испания) – "Челси" (Англия), "Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия), "Милан" - "Наполи" (оба – Италия).
Также состоялся жребий полуфинала турнира. В 1/2 финала между собой сыграют победители пар "Милан" - "Наполи" и "Бенфика" - "Интер", а также победители пар "Реал" - "Челси", "Манчестер Сити" - "Бавария".