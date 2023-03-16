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"Реал" и "Наполи" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и итальянский "Наполи" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме двух встреч в рамках 1/8 финала клуб из Мадрида одолел соперников "Ливерпуля". Ответный матч в Испании завершился со счетом 1:0, на 74-й минуте отличился Карим Бензема. Результат первого матча в этой паре – 5:2 также в пользу "Реала".

"Наполи" оказался сильнее" немецкого "Айнтрахта". В ответной игре 1/8 финала в Неаполе итальянская команда выиграла со счетом 3:0. Авторы голов – Виктор Осимхен (45+2, 53-я минуты), Петр Зелиньски (64, с пенальти). В первой игре в Германии также победил "Наполи" - 2:0.

Таким образом, определились все участники 1/4 финала. Помимо "Реала" и "Наполи" это английские "Манчестер Сити" и "Челси", итальянские "Интер" и "Милан", немецкая "Бавария", португальская "Бенфика".

Жеребьевка пройдет 17 марта в Ньоне.

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