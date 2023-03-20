Два десятка экипажей выступят в трехчасовой гонке в Сочи с участием Петрова и Сироткина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Два десятка экипажей на кузовных автомобилях и специально сконструированных прототипах будут представлены в трехчасовой гонке на выносливость в Сочи в рамках дебютного этапа СМП РСКГ Эндуранс, сообщили "Интерфаксу" организаторы.

Этап пройдет 1 апреля на "Сочи Автодроме", где ранее проходили российские этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Среди участников гонок на выносливость, как анонсировалось, – экс-пилоты "Формулы-1" Виталий Питров и Сергей Сироткин. Они будут пилотировать российский прототип BR03 под номером 17. Еще один такой автомобиль под номером 11 будет в распоряжении Виктора Шайтара и Александра Смоляра – победителей и призеров международных гонок.

"Как профессиональному пилоту, мне всегда импонирует возможность выйти на старт. Особенно приятно, что впервые кольцевой сезон откроется длинной гонкой в статусе Кубка России. Моим напарником будет еще один пилот SMP Racing, известный вам Виталий Петров. Я уверен, что первая гонка СМП РСКГ Эндуранс будет интересной, и напоминаю: всем спортсменам нужна поддержка болельщиков", - сказал Сироткин.

В свою очередь, Петров назвал их с Сироткиным машину – одну из быстрейших в национальных соревнованиях

"Вместе с Сергеем Сироткиным мы пилотируем российский спортпрототип BR03. Это одна из быстрейших машин, которые принимают участие в национальных соревнованиях. С момента презентации в 2021 году мы провели достаточно тестов, в том числе в боевых условиях, чтобы быть уверенным в технике. Однако автоспорт непредсказуем, а среди участников много сильных соперников. Поэтому приглашаю вас на Сочи Автодром, чтобы погрузиться в атмосферу гонки на выносливость СМП РСКГ Эндуранс!" - подчеркнул Петров.

Гонка стартует в 15:45 мск, будет длится 3 часа плюс один круг и завершится с заходом солнца. Церемония награждения начнется в 18:50.

Первая половина дня будет посвящена квалификационным заездам, которые определят порядок старта.