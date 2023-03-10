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Виталий Петров и Сергей Сироткин выступят в трехчасовой гонке на выносливость в Сочи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывшие пилоты "Формулы-1" Виталий Петров и Сергей Сироткин примут участие в серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской серии кольцевых гонок.

Дебютный этап пройдет на "Сочи Автодроме" 1 апреля 2023 года.

"Знаменитые спортсмены будут посменно пилотировать спортпрототип BR03, созданный отечественной компанией BR Engineering специально для участия в национальных марафонах", - говорится в сообщении.

Напарникам предстоит бороться с титулованными соперниками, призерами и победителями российских и международных гонок. Среди них – еще один экипаж SMP Racing в составе Виктора Шайтара и Александра Смоляра (BR03), а также Ринат Салихов (Mercedes-AMG GT3), Сергей Борисов (Mercedes-AMG GT4) и Дмитрий Брагин (Audi RS3 TCR).

Гонка стартует в 15:45 мск, будет длится 3 часа плюс один круг и завершится с заходом солнца. Церемония награждения начнется в 18:50.

Первая половина дня будет посвящена квалификационным заездам, которые определят порядок старта.

автоспорт Виталий Петров Сергей Сироткин
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