СБР будет опираться на решение ОКР в вопросе допуска биатлонистов-армейцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дальнейшее участие в международных соревнованиях биатлонистов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, будут обсуждать министерство спорта и ОКР, а Союз биатлонистов России будет следовать их указаниям, заявил "Интерфаксу" президент СБР Виктор Майгуров.

"Я поддерживаю мнение руководителей нашего спорта - Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Как будут дальше выступать биатлонисты, связанных с вооруженными силами или органами безопасности? Это решать не СБР, будет позиция Минспорта и ОКР, и мы ей будем следовать", - сказал Майгуров.

Накануне МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо". Также россияне и белорусы не допускаются выступать в командных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал предложенные МОК критерии дискриминационными по национальному признаку. Министр спорта Олег Матыцин назвал рекомендации МОК неправомерными.