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СБР будет опираться на решение ОКР в вопросе допуска биатлонистов-армейцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дальнейшее участие в международных соревнованиях биатлонистов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, будут обсуждать министерство спорта и ОКР, а Союз биатлонистов России будет следовать их указаниям, заявил "Интерфаксу" президент СБР Виктор Майгуров.

СпортМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомЧитать подробнее

"Я поддерживаю мнение руководителей нашего спорта - Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Как будут дальше выступать биатлонисты, связанных с вооруженными силами или органами безопасности? Это решать не СБР, будет позиция Минспорта и ОКР, и мы ей будем следовать", - сказал Майгуров.

Накануне МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо". Также россияне и белорусы не допускаются выступать в командных видах спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал предложенные МОК критерии дискриминационными по национальному признаку. Министр спорта Олег Матыцин назвал рекомендации МОК неправомерными.

Виктор Майгуров МОК Минспорта ОКР Союз биатлонистов России биатлон
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