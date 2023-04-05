"Ак Барс" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" нанес поражение омскому "Авангарду" в третьем матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу клуба из столицы Татарстана. Решающий гол "Ак Барс" провел в овертайме.

В составе хозяев шайбы забросили Рид Буше (34 мин) и Владимир Ткачев (46). За гостей отличились Никита Евсеев (55), Александр Радулов (57) и Вадим Шипачев (73).

Американский нападающий Буше и форвард сборной России Радулов возглавили список снайперов плей-офф, забив по восемь голов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Следующий матч состоится также в Омске 7 апреля.

Победитель серии определит лучшую команду Восточной конференции КХЛ и финалиста Кубка Гагарина.