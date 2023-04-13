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"Питтсбург" Малкина впервые с 2006 года не попал в плей-офф НХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Питтсбурга", одним из лидеров которого является россиянин Евгений Малкин, не смогли пробиться в число участников розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Спорт"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на плей-офф НХЛЧитать подробнее

Шансов на плей-офф команда лишилась после победы конкурента за вакантное место, команды "Нью-Йорк Айлендерс" над "Монреалем" (4:2) в заключительном для себя матче регулярного чемпионата. В результате игроки "Айлендерс" набрали 93 очка и заняли седьмое место в Восточной конференции, опередив "Флориду". У "Флориды" 92 балла, "Питтсбург", занимающий с 90 очками девятое место, догнать ее не сможет.

"Питтсбург" - пятикратный (1991, 1992, 2009, 2016, 2017г) обладатель Кубка Стэнли. В последний раз команда оказывалась за бортом плей-офф в 2006 году. После этого Малкин как раз перешел в "Питтсбург" из магнитогорского "Металлурга".

Евгений Малкин НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс
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