"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на плей-офф НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон", капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, впервые с 2014 года пропустит плей-офф, розыгрыш Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Крест на амбициях "Вашингтона" в борьбе за трофей поставила победа "Флориды" над "Баффало" (2:1) в матче регулярного чемпионата. В результате столичный клуб лишился шансов попасть в топ-8 Восточной конференции.

В настоящий момент "Вашингтон" занимает здесь 13-е место, набрав 77 очков. На седьмом и восьмом местах располагаются "Флорида" и "Нью-Йорк Айлендерс" - по 87 очков.