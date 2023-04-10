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"Бостон" установил рекорд НХЛ по числу побед в одном чемпионате

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Бостон" одержал победу над "Филадельфией" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу "Бостона".

Для "Бостона" эта победа стала 63-й в нынешнем регулярном чемпионате. В результате команда установила рекорд по числу выигрышей в рамках одного сезона в чемпионате. Авторами предыдущего высшего достижения - по 62 победы - были "Детройт" (сезон 1995/96) и "Тампа-Бэй" (2018/19).

Из общего числа побед "Бостона" в сезоне 52 состоялись в основное время, 11 - в овертайме и сериях буллитов.

Ранее "Бостон" досрочно стал победителем регулярного чемпионата.

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