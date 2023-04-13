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Российских триатлонистов допустили к международным стартам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские и белорусские триатлонисты смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в соответствии с рекомендацией МОК, говорится в заявлении Международного союза триатлона.

СпортМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомЧитать подробнее

"Сегодняшнее решение было принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран для участия в соревнованиях. World Triathlon работает с МОК над организацией независимой проверки и допуска спортсменов и официальных лиц из этих стран", - говорится в тексте обращения.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Сохраняется запрет российских и белорусских спортсменов на участие в командных видах спорта.

МОК Международный союз триатлона
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