"Бавария" отстранила нападающего Мане за поведение после матча ЛЧ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Бавария" отстранил нападающего Садио Мане как минимум на одну игру, форвард пропустит субботний матч чемпионата Германии с "Хоффенхаймом".

"Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Мане также будет оштрафован", - говорится в заявлении клуба.

По сообщениям СМИ, после проигранного "Баварией" матча с "Манчестер Сити" (0:3), Мане набросился с кулаками на партнера по команде Лероя Зане, ударил его по лицу.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" - "Бавария" прошел 11 апреля. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.