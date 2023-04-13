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"Бавария" отстранила нападающего Мане за поведение после матча ЛЧ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Бавария" отстранил нападающего Садио Мане как минимум на одну игру, форвард пропустит субботний матч чемпионата Германии с "Хоффенхаймом".

"Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Мане также будет оштрафован", - говорится в заявлении клуба.

По сообщениям СМИ, после проигранного "Баварией" матча с "Манчестер Сити" (0:3), Мане набросился с кулаками на партнера по команде Лероя Зане, ударил его по лицу.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" - "Бавария" прошел 11 апреля. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.

Манчестер Сити Бавария Лига чемпионов УЕФА Садио Мане
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