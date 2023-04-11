"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обыграли соперников из немецкой "Баварии" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра в Манчестере завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам поля принесли голы Родри (27-я минута), Бернарду Силвы (70) и Эрлинга Холанда (77).
Ответный матч команды проведут 19 апреля в Мюнхене.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. Действующим победителем турнира является испанский "Реал".