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"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обыграли соперников из немецкой "Баварии" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Манчестере завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам поля принесли голы Родри (27-я минута), Бернарду Силвы (70) и Эрлинга Холанда (77).

Ответный матч команды проведут 19 апреля в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. Действующим победителем турнира является испанский "Реал".

УЕФА Бавария Манчестер Сити
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