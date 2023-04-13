Ирландский гонщик погиб на тестовых заездах ЧМ по ралли

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ирландец Крейг Брин из Hyundai Motorsport получил смертельные травмы в ходе тестовых заездов на хорватском этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC, сообщает пресс-служба команды.

"Hyundai Motorsport выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам Крейга", - говорится в сообщении.

По сведениям СМИ, машина под управлением 33-летнего Брина, вылетела с трассы и врезалась в столб. В салоне также находился штурман команды Джеймс Фултон, он не пострадал.

Крейг Брин выступает в раллийных соревнованиях с 2009 года. Он девять раз попадал на подиум, проведя 82 гонки.