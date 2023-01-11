Лидер "Дакара" в зачете грузовиков снялся с гонки после смерти сбитого им зрителя

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Чех Алеш Лопрайс из команды Loprais Praga снялся с ралли-рейда "Дакар"-2023 в зачете грузовиков из-за трагического инцидента с его участием, сообщает Motorsport.

На девятом этапе гонки во вторник машина под его управлением сбила неудачно расположившегося зрителя, который в результате полученных травм скончался. Сам Лопрайс узнал о трагедии и своей причастности к ней только после финиша этапа.

"Должен признать, что в тот момент я вообще ничего не заметил. Записи с нескольких камер служат подтверждением (того, что зритель находился в слепой зоне для гонщика), но это не меняет того факта, что человек мертв", - приводятся слова гонщика.

"Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его родным и близким. Мне невероятно горько от того, что произошло. Случившееся останется со мной до конца дней", - подчеркнул Лопрайс.

После этого экипаж чешского гонщика решил сняться с дальнейшего участия в марафоне. При этом именно Лопрайс к данному моменту занимал первое место в общем зачете класса грузовиков.

Между тем, уточняется, что зритель – им оказался 69-летний турист из Италии - скончался не сразу. Он продолжал наблюдать за гонкой, позже ему стало плохо, а в медицинском вертолете у итальянца случился сердечный приступ, который и указывают причиной смерти.

Ралли-рейд "Дакар" в 2023 году проходит без участия 19-кратного победителя марафона, российской команды "КАМАЗ-Мастер". Гонка проходит в Саудовской Аравии.