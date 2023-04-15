Рублев обыграл американца Фритца и вышел в финал Masters в Монте-Карло

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в субботу завоевал путевку в финал турнира категории АТР Masters, проходящего в Монако.

В полуфинальном поединке Рублев нанес поражение первой ракетке США Тейлору Фритцу - 5:7, 6:1, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает шестое место. Фритц находится на 10-й строчке, что является лучшим результатом среди американских теннисистов.

Соперник Рублева в решающем матче определится позднее. Им станет победитель встречи между итальянцем Янником Синнером (8 номер рейтинга) и датчанином Хольгером Руне (9). Последний накануне выбил из борьбы пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, обыграв его в 1/4 финала со счетом 6:3, 6:4.

Турнир в Монако (грунт) имеет призовой фонд почти 5,8 млн евро. Победитель получит около 900 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Больше всех Masters в Монте-Карло выигрывал испанец Рафаэль Надаль - 11 раз, в том числе подряд с 2005 по 2012 год.

Россияне никогда не побеждали в Монте-Карло, но в 1990 году турнир выигрывал советский теннисист Андрей Чесноков.