Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Монте-Карло
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путевку в 1/2 финала теннисного турнира категории Masters в Монако.
Соперником россиянина по четвертьфиналу был немец Ян-Леннард Штруфф, которого Рублев одолел со счетом 6:1, 7:6 (7:5).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев в настоящий момент занимает шестое место, Штруфф – 100-е.
Следующим соперником российского теннисиста будет победитель пары Тэйлор Фриц (США, №10 мирового рейтинга) – Стефанос Цицицпас (Греция, 3).