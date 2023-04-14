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Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев завоевал путевку в 1/2 финала теннисного турнира категории Masters в Монако.

Соперником россиянина по четвертьфиналу был немец Ян-Леннард Штруфф, которого Рублев одолел со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев в настоящий момент занимает шестое место, Штруфф – 100-е.

Следующим соперником российского теннисиста будет победитель пары Тэйлор Фриц (США, №10 мирового рейтинга) – Стефанос Цицицпас (Греция, 3).

Андрей Рублев Монако теннис
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