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Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в 1/4 финала турнира категории АТР Masters в Монте-Карло проиграл Хольгеру Руне из Дании.

Результат - 6:3, 6:4 в пользу датчанина.

Медведев является пятой ракеткой мира, Руне - девятой.

В ночь на пятницу по московскому времени Медведев в третьем круге одолел представителя Германии Александра Зверева (16-е место в рейтинге). Матч длился более трех часов и завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Руне пробился в четвертьфинал без борьбы из-за отказа итальянского соперника Маттео Берреттини (22) выходить на корт.

В 1/2 финала Руне встретится с победителем матча между итальянцами Янником Синнером (8) и Лоренцо Музетти (21). Другую полуфинальную пару составили Андреем Рублевым (Россия, 6) - Тейлор Фриц (США, 10)

В 2022 году турнир выиграл грек Стефан Циципас (3), которого в пятницу выбил из борьбы Фриц, обыграв в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:4.

Турнир в Монако (матчи проходят на грунтовом покрытии) имеет призовой фонд почти 5,8 млн евро. Победитель получит около 900 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Даниил Медведев
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