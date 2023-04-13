Джокович не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в матче за выход в 1/4 финала АТР Masters в Монте-Карло уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

В четверг в матче третьего круга Джокович проиграл 21-й ракетке мира со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

Серб, который возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в предыдущем раунде выиграл у занимающего 198-е место рейтинга россиянина Ивана Гахова со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В первом круге Джокович не играл.

Музетти за выход в полуфинал сыграет с соотечественником Янником Синнером (8-й номер рейтинга).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло - более 5,7 млн евро. Соревнование проходит на грунтовом покрытии.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема.