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"Ахмат" и "Факел" сыграли вничью в 23-м туре РПЛ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" на своем поле сыграли вничью с соперниками из грозненского "Ахмата" в 23-м туре Российской премьер-лиги.

Воскресный поединок в Воронеже завершился со счетом 1:1. За гостей отличился Артем Тимофеев (15 мин). За хозяев гол реализовал Сергей Божин (55).

В турнирной таблице "Ахмат" с 37 очками занимает седьмое место. "Факел" находится на 14-й строчке, набрав 18 баллов.

В 24-м туре "Факел" у себя встретится с "Оренбургом" 22 апреля. "Ахмат" 23 апреля примет "Сочи".

Футбол РПЛ Ахмат Факел
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