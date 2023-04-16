"Локомотив" разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) в воскресенье нанес крупное поражение "Оренбургу" в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Поединок в Оренбурге завершился со счетом 4:1. Дубль на счету хавбека "железнодорожников" Максима Глушенкова (10 и 30 мин). Также за гостей отличились Наир Тикнизян (26) и Франсуа Камано (55). За хозяев мяч забил Дмитрий Воробьев (45+3).

"Локомотив" поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков. "Оренбург" занимает восьмую строчку, имея в активе 33 балла.

В следующем туре 22 апреля "Оренбург" на выезде сыграет с воронежским "Факелом". "Локомотив" ждет столичное дерби с ЦСКА. Матч пройдет 23 апреля на поле армейцев.