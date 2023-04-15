"Спартак" обыграл "Торпедо" в 23-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победили соперников из столичного "Торпедо".

Московское дерби, которое состоялось в воскресенье в Лужниках, завершилось со счетом 1:2. Мячи в составе "красно-белых" забили Кейта Бальде (18-я мин.) и Роман Зобнин (45+1, пенальти). За торпедовцев отличился Илья Стефанович (90+2).

На 16-й минуте встречи Бальде не реализовал пенальти. На 40-й минуте другой спартаковец Руслан Литвинов также не смог точно пробить 11-метровый удар, а во втором тайме за вторую желтую карточку был удален с поля (68-я мин.). Кроме этого, за неспортивное поведение вторую желтую карточку получил Кристофер Мартинс и тоже покинул поле (89).

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата поднялся на третье место, набрав 45 очков. "Торпедо" является аутсайдером чемпионата (16 место, 13 очков).