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Выигравший чемпионат Европы по шахматам россиянин будет представлять Сербию

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Алексей Сарана сменил спортивное гражданство, сообщается на сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Согласно профилю Сараны на сайте ФИДЕ, на международных соревнованиях он будет представлять Сербию.

В марте 2023 года 23-летний гроссмейстер стал победителем чемпионата Европы, прошедшего в Сербии. Тогда россиянин, как и другие его соотечественники, выступил под флагом ФИДЕ.

В феврале этого же года Федерация шахмат России была включена в состав Азиатской шахматной федерации.

Сербия ФИДЕ Алексей Сарана
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