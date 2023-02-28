Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Фото: Steve Proehl/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Азиатская шахматная федерация одобрила переход Федерации шахмат России под свое крыло. Делегаты Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (АШФ) проголосовали за включение ФШР во вторник на саммите в Абу-Даби. Ожидается, что это даст как минимум россиянам больше соревновательной практики.

Российская сторона приняла окончательное решение о переходе в Азию еще в апреле 2022 года. А теперь ФШР заручилась окончательной поддержкой и со стороны азиатских коллег. За вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались – 6. Окончательно переход состоится 1 мая 2023 года.

Впервые в истории

Глава ФШР Андрей Филатов назвал переход организации в азиатскую структуру историческим событием.

"Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Азиатского шахматного Саммита за то, что на Континентальной ассамблее они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ", - сказал Филатов, которого цитирует пресс-служба ФШР.

Он выразил мнение, что поддержка Азии стала следствием хорошо проделанной работы ФШР.

"Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого", - заявил Филатов.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев констатирует: "Федерация шахмат России стала первой национальной федерацией, которая сменила спортивно гражданство, перейдя из Европейского союза в Азиатский шахматный союз".

"Принципиально для нас ничего не изменится, а для наших спортсменов появляется постоянная соревновательной практика, все встает на свои места", - сказал Ткачев "Интерфаксу".

Российским мастерам есть что предложить

Министр спорта Олег Матыцин считает, что решение о переходе будет на пользу всем.

"Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить, как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат", - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

"Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию - положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов. Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать своё мастерство в играх с сильными и достойными соперниками", – заявил глава ведомства.

Отреагировал на событие и гроссмейстер Сергей Карякин.

"Надо понимать, что сейчас индийцы, китайцы и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники. Конкуренция повысится. С другой стороны, тем интереснее", - цитирует Карякина "Спорт-Экспресс".

В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них - сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие.