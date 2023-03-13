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Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам.

Турнир прошел в Сербии. По итогам 11 туров Сарана набрал 8,5 балла.

Второе место занял выступающий за Румынию Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда (Бельгия). Шевченко и Дарда также набрали по 8,5 балла, но уступили россиянину по дополнительным показателям.

Представители России выступили на турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

шахматы Сербия
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