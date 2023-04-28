Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил швейцарца Стэна Вавринку в матче второго круга турнира престижной серии Masters в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина, который является шестой ракеткой мира. Победитель трех турниров Большого шлема Вавринка в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 84-е место.

В третьем круге Рублев (от участия в первом раунде соревнования он был освобожден) сыграет с представителем Японии Есихито Нисиокой (№34 рейтинга ATP).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Турнир в Мадриде проходит на грунтовом покрытии, призовой фонд – свыше 7,7 млн евро.