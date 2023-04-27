Россияне Шевченко и Сафиуллин вышли во второй круг турнира Masters

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Александр Шевченко и Роман Сафиуллин завоевали путевки во второй круг турнира серии Masters в Мадриде.

В стартовом раунде соревнования 96-я ракетка мира Шевченко со счетом 6:4, 6:4 одолел представителя США Джеффри Вольфа, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 49-е место. Следующий соперник Шевченко 37-я ракетка мира Иржи Лехечка из Чехии.

Сафиуллин, располагающийся в рейтинге ATP на 112-м месте, нанес поражение 51-й ракетке мира чилийцу Николасу Харри – 6:2, 3:6, 6:3. Борьбу за выход в третий круг россиянин поведет с 17-й ракеткой планеты Томми Полом (США).

Призовой фонд турнира в Мадриде – свыше 7,7 млн евро.