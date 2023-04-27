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Пятнадцатилетняя россиянка выбила 14-ю ракетку мира из турнира в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Андреевой.

Андреева занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 194-е место, провела второй матч в карьере под эгидой WTA. В первом круге турнира в Мадриде получившая от его организаторов специальное приглашение (wild card) 15-летняя спортсменка одолела 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады.

Что касается Беатрис Хаддад Майи, бразильянка является 14-й ракеткой планеты.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, 80) – Магда Линетт (Польша, 19).

WTA Мадрид теннис
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