Пятнадцатилетняя россиянка выбила 14-ю ракетку мира из турнира в Мадриде
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Андреевой.
Андреева занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 194-е место, провела второй матч в карьере под эгидой WTA. В первом круге турнира в Мадриде получившая от его организаторов специальное приглашение (wild card) 15-летняя спортсменка одолела 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады.
Что касается Беатрис Хаддад Майи, бразильянка является 14-й ракеткой планеты.
В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, 80) – Магда Линетт (Польша, 19).