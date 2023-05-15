Алпатов будет готовить ФК "Динамо" к ближайшим матчам после увольнения Йокановича

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ближайшие матчи чемпионата России по футболу "Динамо" проведет под руководством Павла Алпатова, сообщает пресс-служба московского клуба.

Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодёжной команды Павел Фигон.

32-летний Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца. До этого он работал в Академии имени Льва Яшина и в "Динамо-2".

14 мая "Динамо" уволило с поста главного тренера 54-летнего серба Йокановича, сделав это после домашнего поражения от грозненского "Ахмата" со счетом 0:3.

Сейчас "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место, набрав в 27 турах 42 очка.