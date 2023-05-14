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Московский футбольный клуб "Динамо" уволил главного тренера Йокановича

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Славиша Йоканович покинет свой пост.

"К следующему матчу нашу команду будет готовить новый главный тренер", - говорится в заявлении на сайте команды.

В воскресенье "Динамо" в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем стадионе разгромно уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. После окончания поединка об уходе Йокановича журналистам сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" идет на седьмой строчке, имея в активе 42 балла. Команда в последних четырех встречах РПЛ потерпела три поражения.

Сербский специалист Йоканович возглавил "Динамо" в июне 2022 года. Контракт был заключен на сезон-2022/23 "с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов".

Динамо футбол Славиша Йоканович
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