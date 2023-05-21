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Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира, победив Ломаченко

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американец Девин Хейни победил украинца Василия Ломаченко в титульном бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени. По истечении всех 12 раундов победа Хейни присуждена единогласным решением судей.

В результате представитель США защитил звание чемпионом по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO, The Ring.

24-летний Хейни на профессиональном ринге непобежденный боксер, он выиграл все 30 боев, в том числе 15 – нокаутом. 35-летний Ломаченко проиграл третий бой в карьере профессионала при 17 победах (11 нокаутом).

Лас-Вегас Василий Ломаченко Девин Хейни
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