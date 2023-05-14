Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира-2023 в Ташкенте.

В финале в весовой категории до 92 кг он одержал победу над представителем Италии Азизом Мухийдином.

Таким образом, Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира. Ранее награду высшего достоинства на чемпионате мира он завоевал в 2019 году. Также он является серебряным призером прошедших в 2021 году в Токио летних Олимпийских игр.

Ранее на ЧМ-2023 золотую медаль в составе сборной России завоевал Шарабутдин Атаев (категория до 86 кг), бронзовыми призерами стали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Имам Хатаев (до 80 кг).

Соревнования прошли в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира - 5,2 млн долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100 тыс., бронзовые - по 50 тыс.

Согласно решению IBA, российские боксеры выступают на чемпионате мира под флагом РФ. Ряд сборных в знак протеста против этого решения решили бойкотировать турнир.