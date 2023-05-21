"Крылья Советов" разгромили "Урал" в 28-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья советов" нанес крупное поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Самаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые прервали пятиматчевую серию без побед.

"Крылья Советов" в турнирной таблице поднялись на 12-е место, набрав 29 очков. В зону переходных матчей, на 13-ю позицию, опустился воронежский "Факел", который после 28-ми туров имеет в активе 27 баллов. Обе команды встретятся в предпоследнем, 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет 28 мая в Воронеже.

"Урал" в таблице занимает 11-ю строчку, имея в активе 30 баллов. В 29-м туре 27 мая уральцы в гостях сыграют с одним из аутсайдеров чемпионата "Химками".