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"Рубин" вернулся в Российскую премьер-лигу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" оформил прямую путевку в Российскую премьер-лигу за два тура до окончания первенства ФНЛ.

В субботнем гостевом матче в Калининграде с "Балтикой" "Рубин" оказался сильнее хозяев поля - 1:0. Единственный мяч на второй добавленной минуте первого тайма забил Марат Апшацев. На 49-й минуте игрок "Рубина" Олег Иванов не забил 11-метровый.

После победы в Калининграде казанский "Рубин" с 65 очками вышел на первое место, у "Балтики" - 64 очка. Казанцы также прервали 30-матчевую беспроигрышную серию калининградского клуба.

Матч прошел в присутствии 35 тыс. зрителей и стал самым посещаемым в Первой лиге в нынешнем сезоне.

ФК "Рубин" спустя год после вылета из Российской премьер-лиги вновь вернулся в элитный дивизион российского футбола. Руководит командой с 12 апреля 2023 года Рашид Рахимов. В первом круге "Рубином" руководил Леонид Слуцкий, с 15 ноября 2022 года покинувший клуб по собственному желанию. Вместо Слуцкого исполняющим обязанности был назначен Юрий Уткульбаев.

Накануне прямую путевку в РПЛ получила и "Балтика".

Согласно регламенту, команды, занявшие 1-е и 2-е места в Первой лиге, выходят напрямую в РПЛ, где сменят клубы, занявшие 15-е и 16-е места. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в Первой лиге, должны провести "стыковые" матчи (дома и в гостях) с клубами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ.

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