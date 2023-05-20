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"Зенит" сыграл вничью с "Оренбургом" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" и "Оренбурга" в субботу сыграли вничью 2:2 в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

В игре, которая состоялась в Оренбурге, в составе хозяев отличились Александр Эктов (41-я минута) и Ренато Гойкович (62), за "Зенит" забили Густаво Мантуан (28) и Иван Сергеев (90+6).

"Зенит", оформивший в 26-м туре досрочное чемпионство, теряет очки во втором матче подряд. В активе клуба стало 66 очков. "Оренбург" занимает восьмое место (40 очков).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Сочи", матч пройдет 27 мая. "Оренбург" в тот же день встретится с московским "Торпедо".

Футбол РПЛ Зенит Оренбург
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