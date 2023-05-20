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"Ахмат" разгромил "Химки" в 28-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Голы забили Владислав Карапузов (28-я минута), Артем Тимофеев (49) и Евгений Харин (63).

"Ахмат" занимает пятое место в таблице, имея в активе 49 очков. "Химки" идут на 15-й позиции, у команды 18 очков. Подмосковный клуб потеряет шансы на сохранение места в РПЛ, если "Пари НН" в понедельник обыграет "Сочи".

В 29-м туре "Ахмат" 28 мая сыграет с "Ростовом", "Химки" днем ранее встретятся с "Уралом".

Ахмат РПЛ Химки футбол
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