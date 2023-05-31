Потапова, Касаткина и Блинкова вышли в третий круг Roland Garros

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянки Анастасия Потапова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова победили в матчах второго круга теннисного турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Потапова (25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) выиграла у египтянки Маяр Шериф (54) - 3:6, 6:4, 6:1. В следующем круге Потапова сыграет с победительницей в российской паре Людмила Самсонова (15) - Анастасия Павлюченкова (333).

Первая ракетка России Дарья Касаткина (№9 в рейтинге) WTA нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (60) - 6:3, 6:4. В третьем круге россиянка сыграет с 69-й ракеткой мира американкой Пэйтон Стирнс.

Блинкова (56) взяла верх над француженкой Каролин Гарсией (5) - 4:6, 6:3, 7:5. Борьбу за выход в четвертый круг Блинкова поведет с украинкой Элиной Свитолиной (192).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.