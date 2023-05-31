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"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

Ко второму кругу турнир Большого шлема недосчитался трех россиян, включая Даниила Медведева

"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В среду в Париже стартует программа второго круга теннисного турнира Большого шлема Roland Garros в мужском и женском одиночных разрядах. В количественном плане российское представительство по итогам первого круга понесло минимальные потери, которые, однако, оказались и ощутимыми.

СпортМедведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland GarrosМедведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland GarrosЧитать подробнее

Громкая сенсация турнира – вылет второй ракетки мира Даниила Медведева, уступившего 172-й ракетке бразильцу Тьяго Уайлду. Бразильский теннисист одолел россиянина в пятисетовом противостоянии со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Игра сопровождалась серией ошибок с обеих сторон и в конце концов завершилась благополучно для Уайлда. Хотя казалось, что после проигранного на тай-брейке первого сета, выигрыша второй партии (тоже на тайбрейке, с отыгранным сетболом), а затем и третьей, Медведев доведет дело до победы. Но не сложилось.

Можно сослаться на то, что турниры на грунтовом покрытии для Медведева – не конек (на Roland Garros он дальше четвертьфинала не продвигался), если бы не одно "но": выступлению в Париже предшествовал триумфальный турнир Masters в Риме, прошедший, также на грунте. Российский теннисист выиграл это соревнование, уступив по его ходу в общей сложности лишь в одном сете.

"Думаю, я хорошо сражался. Физически я чувствовал себя не так уж плохо. Я имею в виду, что сейчас я немного устал, но такое часто бывает при поражениях. Если бы я выиграл, я бы не чувствовал такой усталости", - сказал Медведев на пресс-конференции, заявив также, что он рад, что грунтовый сезон для него, наконец, закончился.

"Не люблю, когда много грунта в обуви и одежде"

"Сегодня из-за ветра и сухого корта у меня был полон рот грунта, мне это не нравится. Я не знаю, нравится ли людям есть грунт, и чтобы он был в их сумках, обуви, белых носках. Мне – нет. Я счастлив, что он закончился. Собираюсь хорошо провести время. Приходится искать плюсы, в ближайшее время буду много отдыхать", - отметил теннисист.

Поражение Медведева оказалось единственным в мужском одиночном разряде среди россиян, в женском выбыли две россиянки. В их числе – вторая ракетка России (и 11-я в мире) Вероника Кудерметова; дорогу ей во второй круг преградила 100-я ракетка планеты Анна Каролина Шмидлова из Словакии. В свою очередь, Эрика Андреева (147) потерпела поражение от Эммы Наварро (США, 75). Зато открытием турнира (и сезона в целом) становится младшая сестра россиянки, 16-летняя Мирра Андреева, обыгравшая американцу Элисон Риске (83).

Кроме того, 57-я ракетка Анна Калинская, заявленная на Roland Garros, снялась с соревнования еще до его старта из-за травмы.

Во втором круге потерь среди россиянок избежать не удастся, поскольку одну из пар составили отечественные теннисистки.

Матчи второго круга с участием россиян

Корентен Муте (Франция, 61) – Андрей Рублев (7)

Карен Хачанов (11) – Раду Албот (Молдавия, 113)

Лоренцо Музетти (Италия, 18) – Александр Шевченко (87)

Аслан Карацев (62) – Фрэнсис Тиафо (12)

Людмила Самсонова (15) – Анастасия Павлюченкова (333)

Маяр Шериф (Египет, 54) – Анастасия Потапова (25)

Маркета Вондроушова (Чехия, 60) – Дарья Касаткина (9)

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинкова (56)

Слоан Стивенс (США, 30) – Варвара Грачева (41)

Магдалена Фреш (Польша, 88) – Камилла Рахимова (82)

Леолия Жанжан (Франция, 124) – Элина Аванесян (134)

Екатерина Александрова (23) – Анна-Лена Фридзам (Германия, 91)

Диан Парри (Франция, 79) – Мирра Андреева (143)

Диана Шнайдер (108) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Владимир Нардин

Roland Garros теннис Даниил Медведев
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