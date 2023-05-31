"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

Ко второму кругу турнир Большого шлема недосчитался трех россиян, включая Даниила Медведева

Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В среду в Париже стартует программа второго круга теннисного турнира Большого шлема Roland Garros в мужском и женском одиночных разрядах. В количественном плане российское представительство по итогам первого круга понесло минимальные потери, которые, однако, оказались и ощутимыми.

Громкая сенсация турнира – вылет второй ракетки мира Даниила Медведева, уступившего 172-й ракетке бразильцу Тьяго Уайлду. Бразильский теннисист одолел россиянина в пятисетовом противостоянии со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Игра сопровождалась серией ошибок с обеих сторон и в конце концов завершилась благополучно для Уайлда. Хотя казалось, что после проигранного на тай-брейке первого сета, выигрыша второй партии (тоже на тайбрейке, с отыгранным сетболом), а затем и третьей, Медведев доведет дело до победы. Но не сложилось.

Можно сослаться на то, что турниры на грунтовом покрытии для Медведева – не конек (на Roland Garros он дальше четвертьфинала не продвигался), если бы не одно "но": выступлению в Париже предшествовал триумфальный турнир Masters в Риме, прошедший, также на грунте. Российский теннисист выиграл это соревнование, уступив по его ходу в общей сложности лишь в одном сете.

"Думаю, я хорошо сражался. Физически я чувствовал себя не так уж плохо. Я имею в виду, что сейчас я немного устал, но такое часто бывает при поражениях. Если бы я выиграл, я бы не чувствовал такой усталости", - сказал Медведев на пресс-конференции, заявив также, что он рад, что грунтовый сезон для него, наконец, закончился.

"Не люблю, когда много грунта в обуви и одежде"

"Сегодня из-за ветра и сухого корта у меня был полон рот грунта, мне это не нравится. Я не знаю, нравится ли людям есть грунт, и чтобы он был в их сумках, обуви, белых носках. Мне – нет. Я счастлив, что он закончился. Собираюсь хорошо провести время. Приходится искать плюсы, в ближайшее время буду много отдыхать", - отметил теннисист.

Поражение Медведева оказалось единственным в мужском одиночном разряде среди россиян, в женском выбыли две россиянки. В их числе – вторая ракетка России (и 11-я в мире) Вероника Кудерметова; дорогу ей во второй круг преградила 100-я ракетка планеты Анна Каролина Шмидлова из Словакии. В свою очередь, Эрика Андреева (147) потерпела поражение от Эммы Наварро (США, 75). Зато открытием турнира (и сезона в целом) становится младшая сестра россиянки, 16-летняя Мирра Андреева, обыгравшая американцу Элисон Риске (83).

Кроме того, 57-я ракетка Анна Калинская, заявленная на Roland Garros, снялась с соревнования еще до его старта из-за травмы.

Во втором круге потерь среди россиянок избежать не удастся, поскольку одну из пар составили отечественные теннисистки.

Матчи второго круга с участием россиян

Корентен Муте (Франция, 61) – Андрей Рублев (7)

Карен Хачанов (11) – Раду Албот (Молдавия, 113)

Лоренцо Музетти (Италия, 18) – Александр Шевченко (87)

Аслан Карацев (62) – Фрэнсис Тиафо (12)

Людмила Самсонова (15) – Анастасия Павлюченкова (333)

Маяр Шериф (Египет, 54) – Анастасия Потапова (25)

Маркета Вондроушова (Чехия, 60) – Дарья Касаткина (9)

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинкова (56)

Слоан Стивенс (США, 30) – Варвара Грачева (41)

Магдалена Фреш (Польша, 88) – Камилла Рахимова (82)

Леолия Жанжан (Франция, 124) – Элина Аванесян (134)

Екатерина Александрова (23) – Анна-Лена Фридзам (Германия, 91)

Диан Парри (Франция, 79) – Мирра Андреева (143)

Диана Шнайдер (108) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Владимир Нардин