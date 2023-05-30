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Шестнадцатилетняя россиянка Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Элисон Риск в матче первого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Андреевой 16 лет, для нее это дебютное выступление на взрослых турнирах Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 143-е место, Риск - 85-е.

Следующей соперницей Андреевой будет 79-я ракетка мира Диан Парри (Франция).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Roland Garros
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