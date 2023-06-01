Карацев не смог выйти в третий круг Roland Garros

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев выбыл из Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), проиграв во втором круге американцу Фрэнсису Тиафо.

Результат противостояния – 3:6, 6:3,7:5, 6:2 в пользу представителя США.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Тиафо занимает 12-е место, Карацев – 62-е.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.