Александрова вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова победила немку Анну-Лену Фридзам в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Результат встречи – 6:2, 6:0 в пользу Александровой.

Россиянка в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 23-е место, Фридзам – 91-е.

Следующей соперницей Александровой будет 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), в четверг выбившая из турнира россиянку Диану Шнайдер (№108 мирового рейтинга).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.