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Шестнадцатилетняя россиянка Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в число участниц третьего круга проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Во втором круге она победила 79-ю ракетку мира Диан Парри из Франции. Результат встречи – 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Андреевой 16 лет, для нее это дебютное выступление на взрослых турнирах Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 143-е место.

В третьем круге россиянке предстоит встретиться с победительницей пары Джулия Грабер (Австрия, 61-й номер рейтинга) – Коко Гауфф (США, 6).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Roland Garros теннис
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