Россиянка Александрова не смогла выйти в 1/8 финала Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова в субботу в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже потерпела поражение от Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу бразильянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 23-е место. Хаддад Майя находится на 14-й строчке.

В 1/8 финала Хаддад Майя сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей в рейтинге WTA 132-е место. Представительница Испании пробилась в 1/8 финала без борьбы, благодаря отказу четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан), которая снялась с Roland Garros из-за болезни.

Таким образом, в женском одиночном разряде на Roland Garros-2023 продолжат борьбу три россиянки: Элина Аванесян (134-й номер рейтинга WTA), Анастасия Павлюченкова (333) и Дарья Касаткина (9). Кроме Александровой, ранее проиграли свои матчи Эрика Андреева (147), Людмила Самсонова (15), Варвара Грачева (41), Камилла Рахимова (82), Анастасия Потапова (25), Анна Блинкова (56), Вероника Кудерметова (11), Мирра Андреева (143) и Диана Шнайдер (108).