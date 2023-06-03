16-летняя Андреева не смогла выйти в 1/8 финала Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже проиграла американке Коко Гауфф.

Субботняя встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу 19-летней спортсменки из США, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает шестое место. Россиянка находится на 143-й строчке.

16-летняя Андреева впервые играет в основной сетке взрослого турнира Большого шлема. На Roland Garros она пробилась благодаря победе в финале квалификации.

Дебют Андреевой в WTA Tour состоялся в апреле на турнире WTA 1000 в Мадриде, где она дошла до 1/8 финала, уступив в нем второй ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.