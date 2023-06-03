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Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина снялась с Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) отказалась от участия в турнире Большого шлема Roland Garros в Париже, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уточняется, что причиной отказа стало "заболевание верхних дыхательных путей". В субботу Рыбакина не вышла на матч третьего круга против испанки Сары Соррибес-Тормо, которая в рейтинге WTA занимает 132-е место.

23-летняя Рыбакина - действующая чемпионка Уимблдонского турнира в Лондоне (2022 г). Также она в сезоне-2023 выиграла два соревнования категории WTA 1000 - в Индиан-Уэлсе (США) и в Риме (Италия).

теннис Roland Garros Елена Рыбакина
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