Российская теннисистка Аванесян вышла в четвертый круг Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Элина Аванесян в пятницу в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros, проходящего в Париже, обыграла датчанку Клару Таусон.

Результат поединка - 3:6, 6:1, 7:5 в пользу Аванесян, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 134-е место, Таусон - 127-е.

В четвертом круге Roland Garros Аванесян встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (27-й номер рейтинга WTA) и чешкой Каролиной Муховой (43).

20-летняя Аванесян попала в основную сетку Открытого чемпионата Франции на отказе соперницы и в первом круге одолела 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии.