Футболист ЦСКА ограничился штрафом за слово "клоун" в адрес спартаковца

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - КДК РФС вынес денежный штраф защитнику ЦСКА Виллиану Роше за слово "клоун" в адрес нападающего "Спартака" Александра Соболева, заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

"Роша оштрафован на 50 тысяч рублей на слово "Клоун" в адрес Соболева", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Во время матча "Спартак" - ЦСКА 21 мая (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака") Соболев продемонстрировал бразильцу непристойный жест. Роша этими же жестами попытался объяснить судьям факт оскорбления со стороны Соболева. Рефери удалил обоих.

После матча Роша, комментируя журналистам инцидент, назвал Соболева клоуном.

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча, а красную карточку, показанную Роше, аннулировал. Между тем, допускалось, что бразилец может быть дисквалифицирован за высказывания в адрес спартаковца.