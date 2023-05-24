Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Защитнику ЦСКА Роше аннулировали красную карточку, показанную ему во время дерби

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на четыре игры дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.

Вердикт был вынесен за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время матча этих команд.

"Соболев присутствовал на заседании. Ранее извинялся в СМИ. Извинился и перед комитетом за свой поступок. Представители клуба "Спартак" осудили действия Соболева. Комитет считает, что поступок игрока носит циничный характер. Показ такого жеста в присутствии 25 тысяч и камер… Это видела вся страна. Циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений — ранее были в Кубке", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

"С учетом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча РПЛ", - резюмировал руководитель ведомства

Инцидент произошел во втором тайме прошедшего 21 мая матча. Главный арбитр Сергей Карасев удалил Соболева с поля, показав красную карточку и армейцу Роше: бразилец, реагируя на действия спартаковца, этими же жестами попытался объяснить судьям факт нарушения со стороны Соболева. Однако арбитры интерпретировали это как оскорбление, за что удалили и футболиста ЦСКА. На заседании КДК решено красную карточку, а также последовавшую за ней дисквалификацию Роши отменить.

"Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьёй ошибку и отменить ошибочно применённое удаление Роши", - заявил Григорьянц.

Матч прошел на поле "Спартака" и завершился его победой со счетом 2:1.