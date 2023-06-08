Первая ракетка мира Швентек вышла в финал Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации Ига Швентек (Польша) завоевала путевку в финал турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В полуфинале она победила 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю (Бразилия) – 6:2, 7:6 (9:7).

В финале Швентек сыграет с 43-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

Швентек – двукратная (2020, 2022г) и действующая победительница Roland Garros. В 2022 году она также выиграла UD Open.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.